Ще мінус 1580 осіб та понад 200 одиниць техніки й озброєння: втрати Росії станом на 15 січня

Росія продовжує втрачати на війні проти України живу силу та військову техніку. За останню добу було ліквідовано 1580 окупантів.

Загалом російська армія уже зменшилася на майже 813 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії станом на 15 січня

З 24 лютого 2022 року по 15 січня 2025 року російська армія втратила:

особового складу – близько 812670 (+1580) осіб,

танків – 9780 (+13),

бойових броньованих машин – 20348 (+22),

артилерійських систем – 21975 (+52),

РСЗВ – 1262 (+0),

засобів ППО – 1046 (+2),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 22383 (+107),

крилатих ракет – 3018 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 33995 (+204),

спеціальної техніки – 3696 (+0).

Втрати Росії станом на 15 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ