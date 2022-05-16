ЗСУ ліквідували вже 27700 росіян: свіжі втрати ворога

16 травня 2022 , 10:44
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

В Україні розпочався 82 день війни. За цей час наші військові ліквідували 27700 російських окупантів.

Збройні Сили України активно ліквідовують ворога. Кількість втрат росіян не є остаточною, адже підрахунок ускладнений через інтенсивні бойові дії.

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Втрати ворога станом на 16 травня

  • особового складу – осіб 27 700;
  • танків – 1228 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 2974 одиниць;
  • артилерійських систем – 577 одиниць;
  • РСЗВ – 195 одиниць;
  • засоби ППО – 89 одиниць;
  • літаків – 200 одиниць;
  • гелікоптерів – 165 одиниць;
  • автомобільної техніки та цистерни з паливом – 2101 одиниця;
  • кораблів / катерів – 13 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 427 одиниць;
  • спеціальної техніки – 42 одиниці;
  • крилатих ракет – 97 одиниць.

Втрати росіян за останню добу

У Генштабі звітують, що серед наведених вище втрат за останню добу були такі:

  • особового складу – 300 осіб;
  • танків – 8 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 16 одиниць;
  • артилерійських систем – 22 одиниці;
  • гелікоптерів – 1 одиниця;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 одиниць;
  • крилатих ракет – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14 одиниць.

Українські військові констатували, що найбільші втрати противника минулої доби вони спостерігали на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

 
Автор: Оксана Княжик