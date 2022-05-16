ЗСУ ліквідували вже 27700 росіян: свіжі втрати ворога

В Україні розпочався 82 день війни. За цей час наші військові ліквідували 27700 російських окупантів.

Збройні Сили України активно ліквідовують ворога. Кількість втрат росіян не є остаточною, адже підрахунок ускладнений через інтенсивні бойові дії.

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Втрати ворога станом на 16 травня

особового складу – осіб 27 700;

танків – 1228 одиниць;

бойових броньованих машин – 2974 одиниць;

артилерійських систем – 577 одиниць;

РСЗВ – 195 одиниць;

засоби ППО – 89 одиниць;

літаків – 200 одиниць;

гелікоптерів – 165 одиниць;

автомобільної техніки та цистерни з паливом – 2101 одиниця;

кораблів / катерів – 13 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 427 одиниць;

спеціальної техніки – 42 одиниці;

крилатих ракет – 97 одиниць.

Втрати росіян за останню добу

У Генштабі звітують, що серед наведених вище втрат за останню добу були такі:

особового складу – 300 осіб;

танків – 8 одиниць;

бойових броньованих машин – 16 одиниць;

артилерійських систем – 22 одиниці;

гелікоптерів – 1 одиниця;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 одиниць;

крилатих ракет – 2 одиниці;

автомобільної техніки та автоцистерн – 14 одиниць.

Українські військові констатували, що найбільші втрати противника минулої доби вони спостерігали на Бахмутському та Запорізькому напрямках.