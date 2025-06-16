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24 Канал Новини України За добу знищено 1200 окупантів і десятки одиниць техніки: втрати Росії станом на 16 червня
16 червня, 07:23
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За добу знищено 1200 окупантів і десятки одиниць техніки: втрати Росії станом на 16 червня

Сергій Попович
Основні тези
  • За добу знищено 1200 російських окупантів та десятки одиниць техніки, загальна кількість втрат перевищила 1 005 060 осіб.
  • Росія втратила безліч техніки, включаючи 10 939 танків, 22 811 бойових броньованих машин та 29 208 артилерійських систем.
  • Знищено 40 804 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 3346 крилатих ракет з початку вторгнення.

Агресія проти України продовжує дорого коштувати Росії. Лише за останню добу було знищено 1200 окупантів.

Загальна кількість втрат російських солдатів вже перевищила мільйон і зараз складає орієнтовно 1 005 060. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії станом на 16 червня

З початку повномасштабного вторгнення Росії орієнтовно втратила:

  • особового складу – близько 1 005 060 (+1200) осіб;
  • танків – 10 939 (+2);
  • бойових броньованих машин – 22 811 (+7);
  • артилерійських систем – 29 208 (+18);
  • РСЗВ – 1418 (+0);
  • засобів ППО – 1187 (+1);
  • літаків – 416 (+0);
  • гелікоптерів – 337 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40 804 (+95);
  • крилатих ракет – 3346 (+9);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52 096 (+79);
  • спеціальної техніки – 3916 (+1).


Втрати ворога станом на 16 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ