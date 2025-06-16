За добу знищено 1200 окупантів і десятки одиниць техніки: втрати Росії станом на 16 червня

Агресія проти України продовжує дорого коштувати Росії. Лише за останню добу було знищено 1200 окупантів.

Загальна кількість втрат російських солдатів вже перевищила мільйон і зараз складає орієнтовно 1 005 060. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Дивіться також На це не звернули увагу, – аналітик ISW про ще один важливий наслідок операції "Павутина" Втрати Росії станом на 16 червня З початку повномасштабного вторгнення Росії орієнтовно втратила: особового складу – близько 1 005 060 (+1200) осіб;

танків – 10 939 (+2);

бойових броньованих машин – 22 811 (+7);

артилерійських систем – 29 208 (+18);

РСЗВ – 1418 (+0);

засобів ППО – 1187 (+1);

літаків – 416 (+0);

гелікоптерів – 337 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40 804 (+95);

крилатих ракет – 3346 (+9);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 52 096 (+79);

спеціальної техніки – 3916 (+1).

Втрати ворога станом на 16 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ