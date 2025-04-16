16 квітня, 07:51
Мінус ще 1050 окупантів і сотні одиниць техніки: втрати ворога на 16 квітня
Основні тези
- За минулу добу українські сили ліквідували 1 050 російських окупантів, загальні втрати особового складу Росії перевищили 936 тисяч.
- Російська армія втратила ще 9 танків, 13 ББМ, 87 артилерійських систем, 133 одиниці автомобільної техніки та 3 – спеціальної.
Сили оборони продовжують давати відсіч російським загарбникам. Лише за минулу добу, 15 квітня, захисники ліквідували 1 050 окупантів.
Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 936 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Які втрати у Росії на 16 квітня
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:
- особового складу – близько 936 210 (+1 050) осіб,
- танків – 10 638 (+9),
- бойових броньованих машин – 22 163 (+13),
- артилерійських систем – 26 377 (+87),
- РСЗВ – 1 364 (+0),
- засобів ППО – 1 132 (+0),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 32 837 (+146),
- крилатих ракет – 3 145 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 44 472 (+133),
- спеціальної техніки – 3804 (+3).
Нагадаємо, нещодавно українські захисники показали, як розтрощили колону загарбників на напрямках Веселе – Скудне. Ліквідовано понад 100 окупантів, 4 танки, 9 ББМ і 3 бронеавтомобілі.