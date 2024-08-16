Понад 1330 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати росіян станом на 16 серпня

Задля задоволення своїх амбіцій Кремль продовжує кидати у наступ своїх загарбників. Наші захисники знищують ворога та його техніку у великій кількості не лише в Україні, а й на території країни-агресорки.

Так, нещодавно українські дрони успішно атакували чотири російські аеродроми, завдавши вагомої шкоди авіабазам та літакам. Загалом станом на 16 серпня Сили оборони "відмінусували" майже 600 тисяч ворожих солдатів та кілька десятків тисяч одиниць військової техніки та озброєння.

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Скільки окупантів та їхньої техніки ліквідовано

Від початку повномасштабного вторгнення втрати загарбників сягають:

особового складу – близько 596950 (+1330) осіб,

танків – 8496 (+12) од,

бойових броньованих машин – 16461 (+35) од,

артилерійських систем – 16927 (+59) од,

РСЗВ – 1159 (+5) од,

засоби ППО – 922 (+0) од,

літаків – 367 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13659 (+61),

крилаті ракети – 2429 (+1),

кораблі /катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22848 (+73) од,

спеціальна техніка – 2829 (+16)

Втрати окупантів станом на 16 серпня / Фото Генштаб