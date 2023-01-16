Майже 800 окупантів і засіб ППО: втрати ворога станом на 16 січня

Завдяки Збройним Силам кількість "двохсотих" росіян з кожним днем стає все більшою. Відомо, що від початку широкомасштабної війни українська армія ліквідувала 116 080 ворожих вояків.

За минулу добу ЗСУ відправили на концерт до Кобзона ще 790 російських військових. Про це повідомили в командуванні української армії у понеділок, 16 січня.

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Втрати ворога у техніці

танків – 3 118 (+12);

бойових броньованих машин – 6 204 (+21);

артилерійських систем – 2 099 (+5);

РСЗВ – 438 (+1);

засобів ППО – 220 (+1);

літаків – 286 (+0);

гелікоптерів – 276 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 872 (+0);

крилатих ракет – 749 (+0);

кораблів/катерів – 17 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 870 (+24);

спеціальної техніки – 190 (+3).



Втрати ворога станом на 16 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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