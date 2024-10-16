Майже 1500 окупантів та сотні одиниць техніки: втрати ворога 16 жовтня
16 жовтня 2024, 07:46Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Ворог продовжує спроби наступати, хоч зазнає втрат у живій силі та техніці. Тільки протягом останньої доби окупанти втратили на фронті 1450 одиниць особового складу.
З 24 лютого 2022 року окупанти втратили на війні в Україні 672 850 солдатів.
Дивіться також З початку 2024 року ЗСУ знищили понад 10 тисяч артсистем Росії: це близько 8 мільярдів доларів
Що відомо про втрати ворога
- особового складу – близько 672 850 (+1450);
- танків – 8 997 (+9);
- бойових броньованих машин – 17 969 (+30);
- артилерійських систем – 19459 (+29);
- РСЗВ – 1 231 (+0);
- засоби ППО – 978 (+0);
- літаків – 369(+0);
- гелікоптерів – 329 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 050 (+31);
- крилаті ракети – 2 620 (+0);
- кораблі /катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26 732 (+78);
- спеціальна техніка – 3 441 (+0).
Втрати ворога станом на 16 жовтня 2024 року
До речі, з початку 2024 року ЗСУ знищили 10 373 російські артилерійські системи. Їхня загальна вартість – понад 8 мільярдів доларів.