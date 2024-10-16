Майже 1500 окупантів та сотні одиниць техніки: втрати ворога 16 жовтня

Ворог продовжує спроби наступати, хоч зазнає втрат у живій силі та техніці. Тільки протягом останньої доби окупанти втратили на фронті 1450 одиниць особового складу.

З 24 лютого 2022 року окупанти втратили на війні в Україні 672 850 солдатів.

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Що відомо про втрати ворога

особового складу – близько 672 850 (+1450);

танків – 8 997 (+9);

бойових броньованих машин – 17 969 (+30);

артилерійських систем – 19459 (+29);

РСЗВ – 1 231 (+0);

засоби ППО – 978 (+0);

літаків – 369(+0);

гелікоптерів – 329 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 050 (+31);

крилаті ракети – 2 620 (+0);

кораблі /катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 26 732 (+78);

спеціальна техніка – 3 441 (+0).



Втрати ворога станом на 16 жовтня 2024 року

До речі, з початку 2024 року ЗСУ знищили 10 373 російські артилерійські системи. Їхня загальна вартість – понад 8 мільярдів доларів.