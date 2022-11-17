ЗСУ відправили на той світ ще 400 ворогів: втрати окупантів станом на 17 листопада

Українські захисники та захисниці завдають окупантам колосальних втрат. Загалом на концерт до Кобзона вирушили вже 83 110 загарбників.

Нові дані Генштаб ЗСУ оновив станом на 17 листопада. Лише упродовж доби вдалося ліквідувати 400 росіян.

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Окрім того, станом на 17 листопада ЗСУ знищили:

танків – 2878 (+7) одиниць;

бойових броньованих машин – 5804 (+7) одиниці;

артилерійських систем – 1860 одиниць;

РСЗВ – 393 одиниці;

засобів ППО – 209 одиниць;

літаків – 278 одиниць;

гелікоптерів – 261 одиниця;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1531 (+6) одиниця;

крилатих ракет – 474 одиниці;

кораблів /катери – 16 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4362 (+2) одиниці;

спеціальна техніка – 160 одиниць.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу на Півдні уразили 2 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади боєприпасів, а також 3 інших важливих об'єкти окупантів.

Окупанти зазнають шалених втрат

Через значні втрати під час ведення бойових дій, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей у підрозділах окупаційних військ почастішали випадки дезертирства та значно погіршився морально-психологічний стан.

Так, після боїв у районі населеного пункту Майорськ втратив боєздатність 1-й горлівський територіальний батальйон. Втрати у ньому становлять понад 50% вбитими та пораненими, морально-психологічний стан військовослужбовців незадовільний.

Командування ворога розформувало зазначений підрозділ. Залишки особового складу розподілені по інших військових частинах.

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