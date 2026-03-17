Ліквідовано понад 900 окупантів та ще більше озброєння: втрати Росії на 17 березня

Росія продовжує атакувати та наступати на Україну. Сили оборони й надалі завдають втрат російській армії, зокрема її особовому складу.

Також зросла кількість знищеної техніки та озброєння. Детальніше про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії станом на 17 березня?

У Генштабі проаналізували, що з початку повномасштабного вторгнення станом на 17 березня 2026 рік Росія втратила:

особового складу – близько 1 280 860 (+930) осіб;

танків – 11 783 (+2);

бойових броньованих машин – 24 218 (+3);

артилерійських систем – 38 477 (+20);

РСЗВ – 1 688 (+1);

засоби ППО – 1 333 (+0);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 349 (+0);

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 183 144 (+1991);

крилаті ракети – 4 468 (+0);

кораблі / катери – 33 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 83 744 (+120);

спеціальна техніка – 4 091 (+0).

Втрати Росії на 17 березня 2026 року / Фото Генштабу ЗСУ

Яких ще втрат завдали Сили оборони?