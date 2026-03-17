Ліквідовано понад 900 окупантів та ще більше озброєння: втрати Росії на 17 березня
- Станом на 17 березня 2026 року Росія втратила приблизно 1 280 860 військових, а впродовж минулої доби – 930 окупантів.
- Кількість знищеної техніки включає 24 218 бойових броньованих машин та 38 477 артилерійських систем.
Росія продовжує атакувати та наступати на Україну. Сили оборони й надалі завдають втрат російській армії, зокрема її особовому складу.
Також зросла кількість знищеної техніки та озброєння. Детальніше про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії станом на 17 березня?
У Генштабі проаналізували, що з початку повномасштабного вторгнення станом на 17 березня 2026 рік Росія втратила:
- особового складу – близько 1 280 860 (+930) осіб;
- танків – 11 783 (+2);
- бойових броньованих машин – 24 218 (+3);
- артилерійських систем – 38 477 (+20);
- РСЗВ – 1 688 (+1);
- засоби ППО – 1 333 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 349 (+0);
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 183 144 (+1991);
- крилаті ракети – 4 468 (+0);
- кораблі / катери – 33 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 83 744 (+120);
- спеціальна техніка – 4 091 (+0).
Яких ще втрат завдали Сили оборони?
Раніше у Генштабі заявили, що у лютому 2026 року Росія втратила майже 700 осіб особового складу. Українським захисникам вдалось це за допомогою дистанційного мінування та інженерних загороджень. Для цього вони використовували дрони та наземні роботизовані комплекси.
ССО ЗСУ вгатили по об'єктах противника на тимчасово окупованих територіях. Було уражено склад МТЗ, засоби РЕБ та розвідки, а також логістичний центр.
Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Росія щомісяця почала втрачати 30 – 35 тисяч військових. Можливим це стало завдяки дронам Сил оборони, зокрема FPV.