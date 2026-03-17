Укр Рус
Ліквідовано понад 900 окупантів та ще більше озброєння: втрати Росії на 17 березня
17 березня, 07:48
3

Дарія Черниш
Основні тези
  • Станом на 17 березня 2026 року Росія втратила приблизно 1 280 860 військових, а впродовж минулої доби – 930 окупантів.
  • Кількість знищеної техніки включає 24 218 бойових броньованих машин та 38 477 артилерійських систем.

Росія продовжує атакувати та наступати на Україну. Сили оборони й надалі завдають втрат російській армії, зокрема її особовому складу.

Також зросла кількість знищеної техніки та озброєння. Детальніше про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії станом на 17 березня?

У Генштабі проаналізували, що з початку повномасштабного вторгнення станом на 17 березня 2026 рік Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 280 860 (+930) осіб;
  • танків – 11 783 (+2);
  • бойових броньованих машин – 24 218 (+3);
  • артилерійських систем – 38 477 (+20);
  • РСЗВ – 1 688 (+1);
  • засоби ППО – 1 333 (+0);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 349 (+0);
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 183 144 (+1991);
  • крилаті ракети – 4 468 (+0);
  • кораблі / катери – 33 (+0);
  • підводні човни – 2 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 83 744 (+120);
  • спеціальна техніка – 4 091 (+0).

Втрати Росії на 17 березня 2026 року / Фото Генштабу ЗСУ

Яких ще втрат завдали Сили оборони?

  • Раніше у Генштабі заявили, що у лютому 2026 року Росія втратила майже 700 осіб особового складу. Українським захисникам вдалось це за допомогою дистанційного мінування та інженерних загороджень. Для цього вони використовували дрони та наземні роботизовані комплекси.

  • ССО ЗСУ вгатили по об'єктах противника на тимчасово окупованих територіях. Було уражено склад МТЗ, засоби РЕБ та розвідки, а також логістичний центр.

  • Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Росія щомісяця почала втрачати 30 – 35 тисяч військових. Можливим це стало завдяки дронам Сил оборони, зокрема FPV.