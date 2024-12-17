1600 окупантів та понад 130 одиниць техніки й озброєння: втрати Росії станом на 17 грудня
17 грудня 2024, 07:59Читать новость на русском
Росія продовжує втрачати на війні проти України свій особовий склад та військову техніку. За останню добу було ліквідовано 1600 окупантів.
Загалом російська армія уже зменшилася на понад 765 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати Росії станом на 17 грудня
З 24 лютого 2022 року по 17 грудня 2024 року російська армія втратила:
- особового складу – близько 765110 (+1600) осіб,
- танків – 9567 (+4),
- бойових броньованих машин – 19751 (+15),
- артилерійських систем – 21159 (+8),
- РСЗВ – 1256 (+0),
- засобів ППО – 1025 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20406 (+34),
- крилатих ракет – 2943 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31550 (+70),
- спеціальної техніки – 3650 (+0).
Втрати Росії станом на 17 грудня / Інфографіка Генштабу ЗСУ