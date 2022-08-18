Вже 44 300 ліквідованих окупантів та тисячі знищеної техніки: свіжі втрати ворога

Завдяки злагодженій роботі та професіоналізму наших захисників вдалося ліквідувати вже 44 300 загарбників. Лише за добу лави "двохсотих" поповнили 200 окупантів.

Про це свідчать актуальні дані Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 18 серпня. Зауважимо, що ці підрахунки є лише приблизними, адже на окремих ділянках ведуться інтенсивні бої.

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Актуальні втрати ворога станом на 18 серпня

особового складу – майже близько 44 300 (+200) осіб ліквідовано,

танків – 1889 (+3) одиниць,

бойових броньованих машин – 4179 (+17) одиниць,

артилерійських систем – 1010 (+17) одиниць,

РСЗВ – 265 (+2) одиниць,

засоби ППО – 136 одиниць,

літаків – 234 (+1) одиниці,

гелікоптерів – 197 (+1) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 793 (+1) одиниці,

крилаті ракети – 190 одиниць,

кораблі та катери – 15 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3061 (+7) одиниця,

спеціальна техніка – 93 одиниці.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Яка зараз ситуація на Донбасі

У Донецькі області тривають найбільш запеклі бої на різних напрямках фронту. Однак наші захисники та захисниці відбивають усі атаки ворога, зокрема:

На Краматорському напрямку росіяни пішли у наступ у напрямку Миколаївка – Виїмка, однак ЗСУ відбили атаку й окупанти відступили;

росіяни пішли у наступ у напрямку Миколаївка – Виїмка, однак ЗСУ відбили атаку й окупанти відступили; На Бахмутському напрямку ворог атакував одразу на 7 напрямках: Володимирівка – Соледар, Покровське – Бахмутське, Покровське – Бахмут, Клинове – Бахмут, Семигір’я – Зайцеве, Семигір’я – Кодема та Гольмівський – Зайцеве. Усі атаки відбили ЗСУ, загарбники відступили з втратами.

ворог атакував одразу на 7 напрямках: Володимирівка – Соледар, Покровське – Бахмутське, Покровське – Бахмут, Клинове – Бахмут, Семигір’я – Зайцеве, Семигір’я – Кодема та Гольмівський – Зайцеве. Усі атаки відбили ЗСУ, загарбники відступили з втратами. На Авдіївському напрямку ворог наступав у напрямку Лозове – Первомайське, однак без успіху.

ворог наступав у напрямку Лозове – Первомайське, однак без успіху. На Новопавлівському напрямку окупанти йшли в наступ у напрямку Єгорівка – Шевченкове, однак після зустрічі з ЗСУ відступили.

На всіх напрямках на Донеччині тривають обстріли мирних населених пунктів з різного озброєння.

Додамо, що українські розвідники Міноборони в режимі 24/7 шукають ворога та працюють по його тилах. Зокрема й завдяки їхнім професійним діям ми все частіше чуємо про "бавовну" на окупованих територіях.

Цього разу у поле зору спецпризначенців потрапила ворожа станція радіоелектронної боротьби. У Головному управлінні розвідки МО України зауважили, що попри активну роботу станції, українські воїни зуміли підлетіти просто до неї. І за допомогою безпілотника завдали фатальні удари по місцю дислокації даної станції.

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