Ще 1130 окупантів та понад 220 одиниць ворожої техніки: втрати ворога на 18 липня

18 липня 2024, 07:41
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Збройні Сили України продовжують завдавати противнику втрат на полі бою. Лише впродовж минулої доби захисники ліквідували 1130 загарбників.

Російська армія також втрачає шаленими темпами й техніку. Генштаб ЗСУ оновив статистику втрат окупаційного війська у війні проти України станом на 18 липня.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 563 640 (+1130) осіб;
  • танків – 8 245 (+7);
  • бойових броньованих машин – 15 883 (+12);
  • артилерійських систем – 15 465 (+54);
  • РСЗВ – 1 120 (+0);
  • засобів ППО – 893 (+0);
  • літаків – 361 (+0);
  • гелікоптерів – 326 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12 274 (+50);
  • крилатих ракет – 2 398 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20 833 (+92);
  • спеціальної техніки – 2 593 (+7).


Втрати ворога на 18 липня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Автор: Ірина Марціяш