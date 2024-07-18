Ще 1130 окупантів та понад 220 одиниць ворожої техніки: втрати ворога на 18 липня
18 липня 2024, 07:41Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Збройні Сили України продовжують завдавати противнику втрат на полі бою. Лише впродовж минулої доби захисники ліквідували 1130 загарбників.
Російська армія також втрачає шаленими темпами й техніку. Генштаб ЗСУ оновив статистику втрат окупаційного війська у війні проти України станом на 18 липня.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 563 640 (+1130) осіб;
- танків – 8 245 (+7);
- бойових броньованих машин – 15 883 (+12);
- артилерійських систем – 15 465 (+54);
- РСЗВ – 1 120 (+0);
- засобів ППО – 893 (+0);
- літаків – 361 (+0);
- гелікоптерів – 326 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12 274 (+50);
- крилатих ракет – 2 398 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20 833 (+92);
- спеціальної техніки – 2 593 (+7).