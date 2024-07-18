Ще 1130 окупантів та понад 220 одиниць ворожої техніки: втрати ворога на 18 липня

Збройні Сили України продовжують завдавати противнику втрат на полі бою. Лише впродовж минулої доби захисники ліквідували 1130 загарбників.

Російська армія також втрачає шаленими темпами й техніку. Генштаб ЗСУ оновив статистику втрат окупаційного війська у війні проти України станом на 18 липня.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 563 640 (+1130) осіб;

танків – 8 245 (+7);

бойових броньованих машин – 15 883 (+12);

артилерійських систем – 15 465 (+54);

РСЗВ – 1 120 (+0);

засобів ППО – 893 (+0);

літаків – 361 (+0);

гелікоптерів – 326 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12 274 (+50);

крилатих ракет – 2 398 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 20 833 (+92);

спеціальної техніки – 2 593 (+7).



Втрати ворога на 18 липня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ