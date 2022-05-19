Вже 28 500 мертвих окупантів і тисячі знищеної техніки: свіжі втрати російських військ
19 травня 2022 , 08:46Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Міноборони України
Російські війська, які вторглися на нашу землю, зазнають великих втрат особового складу та техніки. На 19 травня ЗСУ вже знищили 28 500 загарбників. За добу вдалось ліквідувати 200 ворогів.
Таку інформацію про втрати противника наводить Генеральний штаб Збройних Сил України. Наші військові попереджають, що не можуть стверджувати, що кількість точна, тому що бойові дії дуже інтенсивні.
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Втрати ворога у техніці
- особового складу 28 500 (+200) осіб ліквідовано;
- танків – 1 254 (+3) одиниці;
- бойових броньованих машин – 3 063 (+20) одиниці;
- артилерійських систем – 595 (+9) одиниць;
- РСЗВ – 199 одиниць;
- засоби ППО – 93 (+2) одиниці;
- літаків – 203 (+1) одиниці;
- гелікоптерів – 167 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 455 (+14) одиниць;
- крилаті ракети – 103 (+1) одиниць;
- кораблі та катери – 13 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 157 (+20) одиниць;
- спеціальна техніка – 43 одиниці.
Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Словянському, Криворізькому та Запорізькому напрямках.