ЗСУ ліквідували вже 44 700 окупантів: втрати ворога станом на 19 серпня

Збройні Сили України стримують російську армію та завдають їй серйозних втрат. Тільки протягом минулої доби наші воїни ліквідували 400 загарбників.

Станом на 177 день війни українські військові знищили загалом вже 44 700 окупантів. Генштаб попереджає, що дані неточні через інтенсивність бойових дій.

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Втрати ворога у техніці

За даними наших військових загарбники втратили ще й свою техніку. Зокрема:

танків – 1899 (+10) одиниць

бойових броньованих машин – 4195 (+16) одиниць

артилерійських систем – 1016 (+6) одиниць

РСЗВ – 266 (+1) одиниця

засоби ППО – 141 (+5) одиниця

літаків – 234 одиниці

гелікоптерів – 197 одиниць

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 795 (+2) одиниць

крилаті ракети – 190 одиниць

кораблі /катери- 15 одиниць

автомобільної техніки та автоцистерн – 3130 (+69) одиниць

спеціальна техніка – 94 (+1) одиниці.

У Генштабі повідомили, що найбільші втрати противник мав на Донецькому напрямку.

Удари ЗСУ по окупантах

Все частіше з росіянами на нашій території, і не тільки, трапляється "бавовна". Або вдарять ЗСУ або ж хтось з них не там покурить. Зокрема, в окупованому Криму 18 серпня знову пролунали вибухи на аеродромі "Бельбек". Це найбільший ворожий аеродром на півострові. Він розташовується в окупованому Севастополі.

Окупанти завезли свою техніку в окуповану Кирилівку на Запоріжжі. Сподівалися, що там її не знищать наші ЗСУ. Та все дарма, бо "бавовна" таки дісталась і туди. Тепер російські загарбники залишились без своєї техніки, що грає нам на руку.

У розвідці розповідали, як вдарили по ворожій радіолокаційній станції. Попри її активну роботу, українські воїни зуміли підлетіти просто до неї. І за допомогою безпілотника завдали фатальні удари по місцю дислокації даної станції.

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