Мінус 1060 окупантів і російська техніка: втрати ворога на 19 березня

Українські війська завдають російським окупантам значних втрат у живій силі та техніці. Воїни знищують загарбників, які щоденно проводять наступи на українську територію та загрожують суверенітету нашої країни. За минулу добу ЗСУ знищили 1060 росіян.

Із лютого 2022 року ліквідовано вже 898 070 російських загарбників. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення противник втратив:

особового складу – близько 898 070 (+1060) осіб;

танків – 10 364 (+12);

бойових броньованих машин – 21 523 (+14);

артилерійських систем – 24 704 (+64);

РСЗВ – 1 320 (+1);

засобів ППО – 1 107 (+0);

літаків – 370 (+0);

гелікоптерів – 331 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 29 716 (+100);

крилатих ракет – 3 121 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 41 003 (+111);

спеціальної техніки – 3 780 (+0).



Втрати ворога станом на 19 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нещодавно бійці "Азову" підірвали позиції російських окупантів поблизу Покровська. Успішну операцію військові почали через активність ворога на цьому напрмяку. Захисникам тоді вдалося стабілізувати ситуацію.