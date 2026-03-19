Мінус сотні окупантів та одиниць озброєння: втрати Росії на 19 березня
- За добу українські захисники ліквідували ще 1 520 окупантів, загалом з початку агресії втрати Росії становлять 1 284 090 осіб.
- Також від початку вторгнення Росія втратила 11 786 танків, 24 233 бойових броньованих машин, 38 538 артилерійських систем та 1 691 РСЗВ.
Війська країни-терористки знову зазнали значних втрат. За попередню добу українські захисники ліквідували ще 1 520 окупантів.
Загалом з початку повномасштабної агресії Росія втратила уже на 1 284 090 бійців. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії?
З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії у війні становлять:
- особового складу – близько 1 284 090 (+1520) осіб;
- танків – 11 786 (+0);
- бойових броньованих машин – 24 233 (+4);
- артилерійських систем – 38 538 (+32);
- РСЗВ – 1 691 (+3);
- засобів ППО – 1 333 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 349 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 185 724 (+1391);
- крилатих ракет – 4 468 (+0);
- кораблів / катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 84 129 (+155);
- спеціальної техніки – 4 092 (+1).
Втрати ворога на 19 березня 2026 року / Інфографіка Генштабу
Втрати Росії: останні новини
ССО атакували засекречений російський центр "Рубікон" в Донецьку. Це елітний підрозділ дронарів, який вважається одним із найпідготовленіших та отримує значну фінансову підтримку. Раніше ексспівробітник СБУ Іван Ступак у коментарі 24 Каналу зауважував, що там, де з'являється "Рубікон", – одразу виникають проблеми для ЗСУ.
Тим часом у Росії Сили оборони України атакували авіабудівний завод "Авіастар" в Ульяновській області та авіаремонтний завод у Новгородській області Росії. Було пошкоджено інфраструктуру та військові літаки.
А "Примари" ГУР знищили чергову новітню РЛС "Валдай" у Криму та інші станції. Разом просто на ходу було атаковано два десантні катери проєкту 02510 "БК-16" з екіпажами.