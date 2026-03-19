19 березня, 06:36
3

Мінус сотні окупантів та одиниць озброєння: втрати Росії на 19 березня

Софія Рожик
Основні тези
  • За добу українські захисники ліквідували ще 1 520 окупантів, загалом з початку агресії втрати Росії становлять 1 284 090 осіб.
  • Також від початку вторгнення Росія втратила 11 786 танків, 24 233 бойових броньованих машин, 38 538 артилерійських систем та 1 691 РСЗВ.

Війська країни-терористки знову зазнали значних втрат. За попередню добу українські захисники ліквідували ще 1 520 окупантів.

Загалом з початку повномасштабної агресії Росія втратила уже на 1 284 090 бійців. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії у війні становлять:

  • особового складу – близько 1 284 090 (+1520) осіб;
  • танків – 11 786 (+0);
  • бойових броньованих машин – 24 233 (+4);
  • артилерійських систем – 38 538 (+32);
  • РСЗВ – 1 691 (+3);
  • засобів ППО – 1 333 (+0);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 349 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 185 724 (+1391);
  • крилатих ракет – 4 468 (+0);
  • кораблів / катерів – 33 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 84 129 (+155);
  • спеціальної техніки – 4 092 (+1).

Втрати ворога на 19 березня 2026 року / Інфографіка Генштабу 

