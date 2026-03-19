Мінус сотні окупантів та одиниць озброєння: втрати Росії на 19 березня

Війська країни-терористки знову зазнали значних втрат. За попередню добу українські захисники ліквідували ще 1 520 окупантів.

Загалом з початку повномасштабної агресії Росія втратила уже на 1 284 090 бійців. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії у війні становлять:

особового складу – близько 1 284 090 (+1520) осіб;

танків – 11 786 (+0);

бойових броньованих машин – 24 233 (+4);

артилерійських систем – 38 538 (+32);

РСЗВ – 1 691 (+3);

засобів ППО – 1 333 (+0);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 349 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 185 724 (+1391);

крилатих ракет – 4 468 (+0);

кораблів / катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 84 129 (+155);

спеціальної техніки – 4 092 (+1).

Втрати ворога на 19 березня 2026 року / Інфографіка Генштабу

