Понад 900 загарбників, танки, артсистеми й інша техніка: втрати ворога на 19 липня

Захисники України продовжують завдавати чималих втрат російській армії. Так, протягом минулої доби Сили оборони ліквідували ще 980 окупантів.

Загальні втрати особового складу вже перевищили понад 560 тисяч ворожих солдатів. Проте російське військо продовжує загарбницьку війну, намагаючись просунутися вглиб українських територій.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 564 620 (+980) осіб;

танків – 8 250 (+5);

бойових броньованих машин – 15 902 (+19);

артилерійських систем – 15 520 (+55);

РСЗВ – 1 120 (+0);

засобів ППО – 894 (+1);

літаків – 361 (+0);

гелікоптерів – 326 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12 316 (+42);

крилатих ракет – 2 401 (+3);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 20 909 (+76);

спеціальної техніки – 2 593 (+0).



Втрати ворога на 19 липня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ