19 липня, 07:32
Понад 1100 окупантів, артсистеми й сотні іншої техніки: втрати ворога на 19 липня
Основні тези
- За останню добу втрати противника склали 1120 військовослужбовців, а також було знищено 46 артилерійських систем та понад сотню автомобільної техніки.
- Загальні втрати ворога ворога з початку повномасштабного вторгнення включають 1040950 особового складу, 11032 танків, 23012 броньованих машин та іншу техніку.
ЗСУ продовжують завдавати армії противника втрат на полі бою. Так, за минулу добу втрати ворога в особовому складі склали 1120 загарбників.
Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат ворога
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- Особового складу – близько 1040950 (+1120),
- танків – 11032 (+0),
- бойових броньованих машин – 23012 (+7),
- артилерійських систем – 30531 (+46),
- РСЗВ – 1442 (+1),
- засобів ППО – 1198 (+1),
- літаків – 421 (+0),
- гелікоптерів – 340 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 46712 (+163),
- крилатих ракет – 3492 (+1),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 55606 (+112),
- спеціальної техніки – 3932 (+0).
Втрати ворога на 19 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нагадаємо, нещодавно СБС знищили пріоритетні цілі у тилу противника. Так, було уражено ЗРК "Бук" російських окупаційних військ та ще один ЗРК – "Стріла-10". Крім цього, було уражено ще дві одиниці бронетехніки невстановленого типу.