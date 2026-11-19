Російські війська щодня зазнають значних втрат на фронті. Попри людські жертви та ліквідацію техніки ворог продовжує наступати на Україну.

Лише за минулу добу завдяки діям Сил оборони України російська армія втратила 1 970 своїх окупантів. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Які втрати ворога?

З початку повномасштабного вторгнення станом на 19 листопада 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 630 980 (+1 970) осіб;

танків – 12 484 (+2);

бойових броньованих машин – 25 828 (+13);

артилерійських систем – 52 557 (+7);

РСЗВ – 2 284 (+1);

засобів ППО – 1 764 (+0);

літаків – 452 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 613 608 (+515);

наземних робототехнічних комплексів – 3 200 (+7);

кораблів / катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 177 176 (+341);

спеціальної техніки – 4 916 (+2);

крилатих ракет – 5 196 (+0).

Втрати армії Росії / Генштаб ЗСУ

До слова, військовий оглядач Василь Пехньо в етері 24 Каналу не погодився з оцінкою співвідношення втрат на фронті 1 до 50. За його словами, на найгарячіших напрямках реальні показники становлять приблизно 1 до 8 або 1 до 9. Експерт зазначив, що росіяни користуються чисельністю особового складу, щоб постійно атакувати та тиснути на українську оборону.