Ряди гостей Кобзона знову поповнилися: втрати ворога станом на 19 лютого

Втрати російських окупантів вже майже досягли 143 тисячі живої сили. Лише за минулу добу українські захисники ліквідували 590 ворогів.

Також ворог зазнає колосальних втрат у техніці. Про це свідчить "свіжа" статистика втрат ворога, оприлюднена Генштабом ЗСУ.

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Втрати ворога у техніці

Танків – 3 310;

бойових броньованих машин – 6 545;

артилерійських систем – 2 327;

РСЗВ – 469;

засобів ППО – 243;

літаків – 298;

гелікоптерів – 287;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 016;

крилатих ракет – 873;

кораблів /катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 196;

спеціальної техніки – 224.

Втрати ворога станом на 19 лютого / Інфографіка Генштабу ЗСУ

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У ворога виникли проблеми з С-300

В російських окупантів виникли логістичні проблеми з забезпеченням підрозділів ракетами С-300. Річ у тім, що модернізовані зенітні ракетні системи загарбників передчасно вийшли з ладу, на місці їх відремонтувати не виходить, тому доводиться відправляти назад у Росію на заводи-виробники.

В окупантів тотальні проблеми з мобілізацією

На тимчасово окупованому українському півострові ситуація загострюється. Невдоволення серед родичів мобілізованих зростає, а міноборони Росії, як завжди, ніяк не реагує на скарги.

Близькі мобілізованих звертаються через порушення прав військовослужбовців. Зокрема:

Їх не задовольняє відсутність ротацій та відпусток для військових понад 6 місяців, а також будь-яких їх перспектив у наступні 2 – 3 місяці;

харчування та санітарно-гігієнічні умови жахливі, родичі змушені постійно надсилати їм їжу та особисті речі військовим;

використання офіцерами російських окупаційних військ службового становища для власного збагачення – короткострокові відпустки пропонують за хабар у розмірі 1 000 доларів.

Де росіяни пробують наступати

Ворог зосередив свій наступальний потенціал та активно діє на таких напрямках: