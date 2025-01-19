Мінус 1580 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 19 січня

Кремль не виводить своє військо з України та продовжує зазнавати втрат на фронті як в особовому складі, так і в техніці. Тільки за останню добу армія противника втратила на війні в Україні 1580 солдатів.

Загалом з 24 лютого 2022 року втрати ворога складають близько 818740 вояк. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Дивіться також ISW прогнозує окупацію Великої Новосілки впродовж кількох тижнів: аналіз і карти бойових дій Актуальна статистика втрат Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають: особового складу – близько 818740 (+1580)осіб,

танків – 9811 (+8);

бойових броньованих машин – 20412 (+18);

артилерійських систем – 22055 (+15);

РСЗВ – 1262 (+0);

засобів ППО – 1046 (+0);

літаків – 369 (+0);

гелікоптерів – 331 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 22615 (+36);

крилатих ракет – 3051 (+2);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 34401 (+76);

спеціальної техніки – 3700 (+1).

Втрати ворога на 19 січня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ