УКР РУС
19 січня 2025, 07:39
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Мінус 1580 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 19 січня

Ірина Марціяш
Основні тези
  • За останню добу армія противника втратила 1580 солдатів на війні в Україні.
  • Загальні втрати ворога складають близько 818740 військових, 9811 танків, 20412 бойових броньованих машин, 22055 артилерійських систем.

Кремль не виводить своє військо з України та продовжує зазнавати втрат на фронті як в особовому складі, так і в техніці. Тільки за останню добу армія противника втратила на війні в Україні 1580 солдатів.

Загалом з 24 лютого 2022 року втрати ворога складають близько 818740 вояк. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 818740 (+1580)осіб,
  • танків – 9811 (+8);
  • бойових броньованих машин – 20412 (+18);
  • артилерійських систем – 22055 (+15);
  • РСЗВ – 1262 (+0);
  • засобів ППО – 1046 (+0);
  • літаків – 369 (+0);
  • гелікоптерів – 331 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 22615 (+36);
  • крилатих ракет – 3051 (+2);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 34401 (+76);
  • спеціальної техніки – 3700 (+1).


Втрати ворога на 19 січня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ