2 100 окупантів та багато важливого озброєння: втрати Росії на 19 жовтня
Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують невпинно зростати. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 2 100 окупантів.
Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 567 160 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії
З початку повномасштабного вторгнення станом на 19 жовтня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 567 160 (+2 100) осіб;
- танків – 12 416 (+0);
- бойових броньованих машин – 25 565 (+4);
- артилерійських систем – 51 317 (+24);
- РСЗВ – 2 224 (+0);
- засобів ППО – 1 714 (+3) ;
- літаків – 449 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 569 994 (+1 636);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 974 (+6);
- кораблів / катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 164 578 (+332);
- спеціальної техніки – 4 838 (+3);
- крилатих ракет – 5 134 (+0).
Втрати ворога у війні / Генштаб ЗСУ
Нагадаємо, що жовтень ще не завершився, а українські безпілотники вже встановили одразу кілька рекордів за кількістю уражень особового складу противника. До трійки найрезультативніших днів увійшли: 17 жовтня – 657 уражень особового складу противника, 4 жовтня – 637 уражень та 13 жовтня – 633 ураження.
З початку 2026 року російська армія втратила на війні в Україні 350 260 своїх військовослужбовців. Але був місяць, коли Сили оборони знищили найбільшу кількість окупантів – понад 46 тисяч у вересні.