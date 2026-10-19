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24 Канал Новини України втрати Росії на 19 жовтня
19 жовтня, 06:53
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2 100 окупантів та багато важливого озброєння: втрати Росії на 19 жовтня

Софія Рожик

Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують невпинно зростати. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 2 100 окупантів.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 567 160 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії

З початку повномасштабного вторгнення станом на 19 жовтня 2026 року Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 567 160 (+2 100) осіб;
  • танків – 12 416 (+0);
  • бойових броньованих машин – 25 565 (+4);
  • артилерійських систем – 51 317 (+24);
  • РСЗВ – 2 224 (+0);
  • засобів ППО – 1 714 (+3) ;
  • літаків – 449 (+0);
  • гелікоптерів – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 569 994 (+1 636);
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 974 (+6);
  • кораблів / катерів – 35 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 164 578 (+332);
  • спеціальної техніки – 4 838 (+3);
  • крилатих ракет – 5 134 (+0).

 

Втрати ворога у війні / Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що жовтень ще не завершився, а українські безпілотники вже встановили одразу кілька рекордів за кількістю уражень особового складу противника. До трійки найрезультативніших днів увійшли: 17 жовтня – 657 уражень особового складу противника, 4 жовтня – 637 уражень та 13 жовтня – 633 ураження.

З початку 2026 року російська армія втратила на війні в Україні 350 260 своїх військовослужбовців. Але був місяць, коли Сили оборони знищили найбільшу кількість окупантів – понад 46 тисяч у вересні.

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