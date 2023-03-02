Понад 150 тисяч ворогів та майже 40 одиниць техніки: втрати ворога станом на 2 березня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія продовжує наступ на Україну та зазнає величезних втрат. Наші військові тільки за останню добу знищили 715 ворогів.
Починаючи з 24 лютого 2022 року, окупанти втратили на війні в Україні 150 605 одиниць особового складу. Проте в українському Генштабі попереджають, що втрати ворога постійно уточнюються.
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Втрати ворога у техніці
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:
- танків – 3397 (+2);
- бойових броньованих машин – 6658 (+20);
- артилерійських систем – 2398 (+5);
- РСЗВ – 480 (+1);
- засоби ППО – 247 (+0);
- літаків – 300 (+0);
- гелікоптерів – 288 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2058 (+3);
- крилаті ракети – 873 (+0);
- кораблі /катери – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5264 (+7);
- спеціальна техніка – 230 (+0).
Величезні втрати росіян станом на 2 лютого
За рік війни Росія втратила всі готові танки та понад 100 мільярдів
Видання Forbes проаналізувало витрати Росії за 12 місяців повномасштабної війни. Виявилось, що Кремль витратив 114,4 мільярда доларів – третину всіх доходів російського бюджету за 2021 рік.
Окрім того, за рік війни Росія втратила майже всі танки, які накопичувала десятиліттями. Тому Кремль ще розконсервував та виробив 1000 – 1800 танків. Це у 2 – 3 рази менше, ніж вороги мали торік.
За даними Forbes, вартість знищеної та захопленої російської техніки – майже 25 мільярдів доларів.
Скільки Росія витратила на рік війни в Україні / Інфографіка 24 каналу
Вартість втраченої російської техніки / Інфографіка 24 каналу