Понад 150 тисяч ворогів та майже 40 одиниць техніки: втрати ворога станом на 2 березня

2 березня 2023, 08:23
Читать новость на русском

Джерело:

Генштаб ЗСУ

Росія продовжує наступ на Україну та зазнає величезних втрат. Наші військові тільки за останню добу знищили 715 ворогів.

Починаючи з 24 лютого 2022 року, окупанти втратили на війні в Україні 150 605 одиниць особового складу. Проте в українському Генштабі попереджають, що втрати ворога постійно уточнюються. 

Читайте також Мільйонне військо – страшилка Кремля: чому Путін не здатен повторити великий наступ

Втрати ворога у техніці

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:

  • танків – 3397 (+2);
  • бойових броньованих машин – 6658 (+20);
  • артилерійських систем – 2398 (+5);
  • РСЗВ – 480 (+1);
  • засоби ППО – 247 (+0);
  • літаків – 300 (+0);
  • гелікоптерів – 288 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2058 (+3);
  • крилаті ракети – 873 (+0);
  • кораблі /катери – 18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5264 (+7);
  • спеціальна техніка – 230 (+0).


Величезні втрати росіян станом на 2 лютого 

За рік війни Росія втратила всі готові танки та понад 100 мільярдів

Видання Forbes проаналізувало витрати Росії за 12 місяців повномасштабної війни. Виявилось, що Кремль витратив 114,4 мільярда доларів – третину всіх доходів російського бюджету за 2021 рік.

Окрім того, за рік війни Росія втратила майже всі танки, які накопичувала десятиліттями. Тому Кремль ще розконсервував та виробив 1000 – 1800 танків. Це у 2 – 3 рази менше, ніж вороги мали торік. 

За даними Forbes, вартість знищеної та захопленої російської техніки – майже 25 мільярдів доларів.


Скільки Росія витратила на рік війни в Україні / Інфографіка 24 каналу


Вартість втраченої російської техніки / Інфографіка 24 каналу

 
Автор: Діана Квасневська