Ще 570 окупантів зустріли осінь на "концерті Кобзона": шалені втрати ворога на 2 вересня

Українські захисники продовжують звільняти території від російських загарбників та завдають їм чималих втрат. Лише протягом минулої доби було ліквідовано 570 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила вже 264 060 особового складу. Варто наголосити, що ця статистика є приблизною, адже вести точні підрахунки в умовах активних бойових дій дуже складно, тому втрати росіян можуть бути набагато більшими.

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Актуальні втрати ворога

Загалом, від 24 лютого 2022 року Збройні Сили України "мінуснули" у так званій "другій армії світу":

особового складу – близько 264 060 (+570) осіб;

танків – 4 471 (+12);

бойових броньованих машин – 8 637 (+24);

артилерійських систем – 5 560 (+30);

РСЗВ – 736 (+1);

засоби ППО – 501 (+1);

літаків – 315 (+0);

гелікоптерів – 316 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4 433 (+12),

крилаті ракети – 1 447 (+2);

кораблі /катери – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 8043 (+34);

спеціальна техніка – 835 (+4).



Актуальні втрати ворога станом на 2 вересня 2023 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яка ситуація на фронті