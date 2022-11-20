ЗСУ знищили понад 300 окупантів й ворожий танк: втрати ворога станом на 20 листопада

Російська армія проходить стрімку демілітаризацію в Україні, зазнаючи шалених втрат. ЗСУ вже ліквідували 84 210 окупантів.

Тільки протягом минулої доби наші воїни ліквідували ще 320 російських загарбників. Крім того, ЗСУ знищили чимало військової техніки Росії.

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Втрати ворога станом на 20 листопада

Особового складу – близько (+330) осіб ліквідовано,

танків – 2886 (+1),

бойових броньованих машин – 5817 (+2),

артилерійських систем – 1868 (+1),

РСЗВ – 393,

засоби ППО – 209,

літаків – 278,

гелікоптерів – 261,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+1),

крилаті ракети – 480,

кораблі /катери – 16,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4371 (+3),

спеціальна техніка – 161.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що дані щодо втрат російських окупантів уточнюються.

У ЗСУ підтвердили втрати ворога 18 листопада

Зранку у Генштабі ЗСУ повідомили, що підтверджено результати вогневого ураження підрозділами Сил оборони скупчень живої сили противника 18 листопада.

Йдеться про відпрацювання ЗСУ у населених пунктах Василівка, Новобогданівка, Михайлівка (Василівського району) та Комиш-Зоря на тимчасово зайнятій території Запорізької області.

Втрати окупантів склали понад 160 осіб пораненими. Знищено близько 10 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів. Інформація щодо загиблих все ще уточнюється.

Повідомляється, що за минулу добу наші воїни збили БпЛА типу "Орлан-10" та уразили пункт управління і склад боєприпасів противника.

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