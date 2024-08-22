Нищать вояк Росії цілодобово: "Химери" з 20 ОБСП показали ефектні кадри "погоні" за окупантами

Українські захисники продовжують ефективно та успішно знищувати особовий склад війська загарбницької Росії. Цього разу відзначились бійці "Химери" 20 Окремого батальйону спецпризначення ОПБр.

Так, пресслужба підрозділу опублікувала кадри, на яких видно, як наші військові відпрацювали по окупантах та їхній техніці. Загарбники намагалися втікали, однак їхній план зазнав краху, адже від "Химер" ворогам не вдалося втекти.

Дивіться також Удар по складу боєприпасів та пального ворога на Кінбурнській косі: ВМС показали кадри у полум'ї

Як "Химери" 20 ОБСП нищать ворожі війська

Українські військові опублікували відео, на якому загарбники з російської армії намагалися врятуватися. Вояки окупаційного війська хотіли втекти від українського БпЛА. Проте їхні плани були вщент розбиті.

Так, "Химери" надзвичайно вправно відпрацювали по військових армії противника.

В підрозділі підкреслили, що "Химери" 20 ОБСП цілодобово знищують солдатів країни-агресорки. Також військові наголосили, що ворожу техніку вони також успішно "мінусують". Власне, за їхніми словами, "мотоцикли, джипи та вантажівки – все це ми перетворюємо на металобрухт".

А на тих, хто непрохано приїхав на цьому транспорті, гарантовано чекає лише смерть,

– ідеться в повідомленні.

"Химери" знищують особовий склад ворога: дивіться відео