20 травня, 07:41
Понад 1000 окупантів, танки, артсистеми й десятки іншої техніки: втрати ворога на 20 травня
Основні тези
- За добу втрати ворога в особовому складі складають 1030 військових.
- Станом на 20 травня загальні втрати ворога включають близько 975800 особового складу, 10834 танків, 22567 бойових броньованих машин, 28067 артсистем та іншу техніку.
ЗСУ продовжують завдавати ворогу втрат на полі бою. Так, за минулу добу втрати російської армії в особовому складі склали 1030 загарбників.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Актуальна статистика втрат ворога
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- особового складу – близько 975800 (+1030) осіб,
танків – 10834 (+1);
бойових броньованих машин – 22567 (+5);
артилерійських систем – 28067 (+58);
РСЗВ – 1388 (+1);
засобів ППО – 1167 (+0);
літаків – 372 (+0);
гелікоптерів – 336 (+0);
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 36621 (+118);
крилатих ракет – 3197 (+0);
кораблів/катерів – 28 (+0);
підводних човнів – 1 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн – 49093 (+105);
спеціальної техніки – 3894 (+2).
Втрати ворога на 20 травня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України за допомогою надводних і повітряних дронів знищила ворожу РЛС та склади на газовидобувних платформах у Чорному морі.