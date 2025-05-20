Понад 1000 окупантів, танки, артсистеми й десятки іншої техніки: втрати ворога на 20 травня

ЗСУ продовжують завдавати ворогу втрат на полі бою. Так, за минулу добу втрати російської армії в особовому складі склали 1030 загарбників.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:

особового складу – близько 975800 (+1030) осіб,

танків – 10834 (+1);

бойових броньованих машин – 22567 (+5);

артилерійських систем – 28067 (+58);

РСЗВ – 1388 (+1);

засобів ППО – 1167 (+0);

літаків – 372 (+0);

гелікоптерів – 336 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 36621 (+118);

крилатих ракет – 3197 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 49093 (+105);

спеціальної техніки – 3894 (+2).

Втрати ворога на 20 травня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України за допомогою надводних і повітряних дронів знищила ворожу РЛС та склади на газовидобувних платформах у Чорному морі.