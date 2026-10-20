Понад 1500 окупантів та чимало техніки: втрати Росії на 20 жовтня

Росія продовжує зазнавати серйозних втрат на полі бою. За минулу добу українські військові знищили 1 560 ворожих військовослужбовців.

З 24 лютого 2022 року країна-агресорка втратила понад 1,5 мільйона солдатів убитими та пораненими. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення Росії склали:

особового складу – близько 1 568 720 (+1 560) осіб;

танків – 12 425 (+9);

бойових броньованих машин – 25 570 (+5);

артилерійських систем – 51 359 (+42);

РСЗВ – 2 227 (+3);

засобів ППО – 1 714 (+0);

літаків – 449 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 571 572 (+1 578);

наземних робототехнічних комплексів – 2 986 (+12);

кораблів / катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 164 871 (+293);

спеціальної техніки – 4 842 (+4);

крилатих ракет – 5 138 (+4).



Втрати ворога / Інфографіка Генштаба

Зазначимо, у понеділок, 19 жовтня, 225 окремий штурмовий полк за вересень ліквідував майже 900 окупантів. Підрозділ вивів з ладу понад два ворожих батальйони, а також уразив десятки одиниць бронетехніки та сотні БпЛА.