20 жовтня, 06:44
Понад 1500 окупантів та чимало техніки: втрати Росії на 20 жовтня
Росія продовжує зазнавати серйозних втрат на полі бою. За минулу добу українські військові знищили 1 560 ворожих військовослужбовців.
З 24 лютого 2022 року країна-агресорка втратила понад 1,5 мільйона солдатів убитими та пораненими. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії?
З початку повномасштабного вторгнення Росії склали:
- особового складу – близько 1 568 720 (+1 560) осіб;
- танків – 12 425 (+9);
- бойових броньованих машин – 25 570 (+5);
- артилерійських систем – 51 359 (+42);
- РСЗВ – 2 227 (+3);
- засобів ППО – 1 714 (+0);
- літаків – 449 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 571 572 (+1 578);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 986 (+12);
- кораблів / катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 164 871 (+293);
- спеціальної техніки – 4 842 (+4);
- крилатих ракет – 5 138 (+4).
Втрати ворога / Інфографіка Генштаба
Зазначимо, у понеділок, 19 жовтня, 225 окремий штурмовий полк за вересень ліквідував майже 900 окупантів. Підрозділ вивів з ладу понад два ворожих батальйони, а також уразив десятки одиниць бронетехніки та сотні БпЛА.