Мінус 1060 окупантів і 19 артилерійських систем: втрати ворога на 20 червня

Сили оборони продовжують давати відсіч російським загарбникам. Лише за минулу добу, 20 червня, захисники ліквідували ще 1 060 окупантів.

Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 1 010 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати Росії на 20 червня

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:

особового складу – близько 1 010 390 (+1060),

танків – 10 955 (+1),

бойових броньованих машин – 22 865 (+5),

артилерійських систем – 29 393 (+19),

РСЗВ – 1 421 (+0),

засобів ППО – 1 188 (+0),

літаків – 416 (+0),

гелікоптерів – 337 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 41 422 (+123),

крилатих ракет – 3 369 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 52 617 (+116),

спеціальної техніки – 3 920 (+0).

Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, під час репатріаційних заходів серед тіл загиблих українців країна-агресорка передала Україні тіло свого солдата.

Окупант Олександр Бугаєв, 1974 року народження, зник у районі Новомихайлівки Донецької області. "Це черговий доказ того, як Росія зневажливо ставиться до своїх людей", – зазначив Глава МВС Ігор Клименко.