Мінус 1060 окупантів і 19 артилерійських систем: втрати ворога на 20 червня
- За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати росіян – близько 1 010 390 осіб; за останню добу ліквідовано 1 060 окупантів.
- Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив 10 955 танків, 22 865 ББМ, 29 393 артилерійські системи тощо.
Сили оборони продовжують давати відсіч російським загарбникам. Лише за минулу добу, 20 червня, захисники ліквідували ще 1 060 окупантів.
Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 1 010 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Які втрати Росії на 20 червня
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:
- особового складу – близько 1 010 390 (+1060),
- танків – 10 955 (+1),
- бойових броньованих машин – 22 865 (+5),
- артилерійських систем – 29 393 (+19),
- РСЗВ – 1 421 (+0),
- засобів ППО – 1 188 (+0),
- літаків – 416 (+0),
- гелікоптерів – 337 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 41 422 (+123),
- крилатих ракет – 3 369 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52 617 (+116),
- спеціальної техніки – 3 920 (+0).
Нагадаємо, під час репатріаційних заходів серед тіл загиблих українців країна-агресорка передала Україні тіло свого солдата.
Окупант Олександр Бугаєв, 1974 року народження, зник у районі Новомихайлівки Донецької області. "Це черговий доказ того, як Росія зневажливо ставиться до своїх людей", – зазначив Глава МВС Ігор Клименко.