З чим пов'язані рекордні втрати росіян у 2024 році

За 2024 рік Росія втратила понад 420 тисяч солдатів, що складає чисельність майже 36 мотострілецьких дивізій. Торік ворог зазнав сумарно більше втрат, ніж за 2 попередні роки.

Найбільші втрати за 2024 та за час повномасштабної війни зафіксовані в грудні – це 48 тисяч російських військових. Як пояснив 24 Каналу військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, причина – тип бойових дій.

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Як Росія втрачала бійців

Характер бойових дій значно змінився, якщо порівнювати з 2022 роком. Тоді були глибокі наступи, наприклад, березень 2022, коли ворог дуже швидко просунувся майже до Києва, а потім відійшов назад.

Зараз таких значних просувань немає, дуже рідко можна побачити масове використання бронетехніки. Наразі фіксуємо лише активне використання піхоти, тактику "м'ясних штурмів", коли нестачу артилерії та всіх інших видів озброєння компенсують величезною кількість погано підготовленої піхоти, якою закидують наші позиції.

Так, ми постійно відступаємо, але не мовиться про обвал фронт, втрату управління. Всі наші відступи потрібні для убезпечення особового складу, коли формуються небезпечні "мішки", там, де ми можемо потрапити в оточення чи втратити велику кількість бійців,

– пояснив Павло Нарожний.

Головна проблема – нестача людей

Росіяни постійно перебувають у стані штурму, тому в них такі великі втрати. Зазвичай, вони більші, ніж наші у 6 – 7, інколи навіть 10 – 15 разів. До того ж Україна багато вкладала в підготовку укріплень.

Але у нас не вистачає особового складу, й ворог цим користується. Окупанти знають, що є укріпрайони в населених пунктах, але не вистачає людей, щоб розставити їх у посадках поміж цих сіл. Саме там вони тиснуть і проходять,

– підкреслив військовий експерт.

Кожен метр української землі, який захоплюють росіяни, дається їм великими втратами серед особового складу. Для цього Україна використовує додаткові методи, наприклад, дистанційне мінування. Тому тенденція рекордних втрат у 2025 році продовжиться.