Новий рекорд: у 2024 році ЗСУ знищили росіян чисельністю в майже 36 мотострілецьких дивізій

Сили оборони протягом останнього року ліквідували 430 790 російських загарбників. Таким чином впродовж цього часу ворог зазнав сумарно більше втрат ніж за 2022 та 2023 роки.

За підрахунками військових, таку кількість можна порівняти з майже 36 мотострілецькими дивізіями сухопутних військ російської армії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на підсумки Міністерства оборони України.

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Які втрати Росії за 2024 рік

Найбільшу кількість безповоротних і санітарних втрат у живій силі росіян за місяць зафіксовано у грудні 2024 року, показник сягає 48 670, він є найбільшим з початку повномасштабної війни у 2024 році. Попередній рекорд зафіксували у листопаді 2024 року – 45 720.

Плідним видався минулий рік й на спалену ворожу техніку. Воїни Сил оборони України знищили та підбили 3 689 танків противника. А це кількість умовно 119 танкових батальйонів. Найбільше вдалося знищити ворожих танків у травні – 428 одиниць,

– ідеться у повідомленні.

За даними Генштабу, українці лише за одну добу 12 травня уразили 31 танк окупантів. Це кількість техніки танкового батальйону. Також українські захисники знищили та підбили 8956 бойових броньованих машин російської армії. Умовно, це кількість ББМ понад 37 мотострілецьких дивізій.

Зазначається, що найбільше їх уразили та вивели з ладу у жовтні 2024 року, йдеться про 923 одиниці.Це коштувало бюджету Росії орієнтовно щонайменше пів мільярда доларів. Рекорд за добу припадає на 12 листопада, тоді знешкодили 81 бойову броньовану машину.

Водночас, згідно з оприлюдненою інформацією, наші сили за рік уразили 13 050 одиниць артилерійських засобів окупантів. Цього вистачило б для укомплектування 725 артдивізіонів. Найбільше було в липні – 1520 артсистем, і це найбільша цифра втрат артилерії за місяць з лютого 2022 року.

Крім того, у 2024 році знешкоджено 313 одиниць реактивних систем залпового вогню росіян та 407 засобів протиповітряної оборони. У листопаді зафіксовано найбільшу кількість підбитих і знищених автомобілів різного призначення ворога – 2469. А загальна кількість за рік становить 21 345 одиниць.