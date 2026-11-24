Від початку 2026 року російська армія втратила понад 400 тисяч військових. Це найбільший показник за весь час повномасштабної війни та більше, ніж втрати противника за весь 2024 рік.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Яких втрат зазнала російська армія у 2026 році?

24 листопада російська армія побила абсолютний антирекорд втрат за весь час повномасштабної війни. Від початку року Сили оборони України вивели з ладу 432 519 російських військових.

Цей показник перевищив попередній антирекорд, зафіксований у 2024 році. Тоді Росія втратила 430 790 військових. Водночас до завершення 2026 року залишається ще понад п'ять тижнів, тож кількість втрат противника може зрости.

Масштаб втрат можна порівняти з населенням чотирьох російських регіонів: Ненецького та Чукотського автономних округів, Магаданської області й Республіки Алтай. Загалом там проживає близько 434 тисяч людей – майже стільки ж, скільки російська армія втратила з початку цього року.

Площа цих територій становить приблизно 1,5 мільйона квадратних кілометрів. Це майже у 2,5 раза більше за площу України.

За кожною цифрою – щоденна робота українських воїнів: піхотинців, артилеристів, операторів безпілотних систем, танкістів, льотчиків та інших. Вони зривають штурми, нищать живу силу й техніку противника та змушують Росію платити дедалі вищу ціну за свою війну,

– наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, станом на 24 листопада Росія втратила у війні проти України близько 1 641 489 військових, зокрема 1 848 окупантів за останню добу. Також Сили оборони знищили один танк, 11 бойових броньованих машин, 55 артилерійських систем і три реактивні системи залпового вогню.