Ще близько 400 окупантів ліквідовано: втрати ворога станом на 21 листопада

Російська армія зазнає колосальних втрат в Україні. Зокрема, станом на 21 листопада ЗСУ вже відправили на лави "двохсотих" 84 600 ворогів.

З кожним днем у російських загарбників залишається не тільки менше одиниць техніки, а й військових особового складу. Лише за минулу добу наші воїни відправили на концерт до Кобзона 390 ворожих солдатів.

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Актуальна інформація про втрати ворога станом на 21 листопада

Отже, за 271 день повномасштабного вторгнення ліквідовано:

особового складу – 84 600 (+390) осіб;

танків – 2 892 (+6) одиниці;

бойових броньованих машин – 5 822 (+5) одиниці;

артилерійських систем – 1 870 (+2) одиниць;

РСЗВ / MLRS – 393 одиниць;

засоби ППО – 209 одиниць,

літаків – 278 одиниць;

гелікоптерів – 261 одиниця;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 537 штук,

крилатих ракет ‒ 480 одиниць;

кораблів /катерів – 16 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4378 (+7) одиниць;

спеціальної техніки – 161 (+0) одиницю.



Свіжі дані про втрати ворога / Картинка зі сторінки Генштабу Збройних Сил

У Росії озвучили кількість загиблих бійців

Російські журналісти разом з волонтерами вирішили порахувати скільки ж військовослужбовців загинули на війні в Україні. Цифра, що вони озвучили, відверто дивує, тому що, очевидно, що вона є штучною та далекою від реальності. На думку ворожих засобів масової інформації, лише 9 000 путінських вояків відправились на концерт до Кобзона.

Це засвідчує, що Росія ніколи не визнає своїх реальних втрат та буде брехати про кількість загиблих. До речі, нещодавно на кремлівському телебаченні стався черговий курйоз. В ефірі одного з федеральних телеканалів показали відео ліквідації військової позиції. Пізніше виявилось, що це була російська військова позиція, а не Збройних Сил.

Варте уваги – скільки зброї втратив Путін за час війни проти України: дивіться відео