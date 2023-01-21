Вже 120 тисяч окупантів ліквідовано: втрати ворога станом на 21 січня
21 січня 2023, 08:47Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Завдяки героїчним зусиллям наших воїнів кількість вбитих ворогів щодня збільшується. Загалом від початку повномасштабної війни російська армія втратила 120 160 своїх солдатів.
За добу українські воїни ліквідували 860 російських загарбників. Проте варто зазначити, що ця кількість неточна, адже запеклі бойові дії значно ускладнюють підрахунок.
Цікаво Впоралися і без ЗСУ: в Ульяновську мобілізовані окупанти масово повмирали на полігоні
Втрати у техніці
- танків – 3 140 (+1) одиниць,
- бойових броньованих машин – 6 256 (+15) одиниць,
- артилерійських систем – 2 135 (+6) одиниць,
- РСЗВ – 443 (+1) одиниці,
- засобів ППО – 220 (+0) одиниць,
- літаків – 287 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 277 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 891 (+5) одиниця,
- крилатих ракет – 749 (+0) одиниць,
- кораблів/катерів – 17 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 918 (+15) одиниць,
- спеціальної техніки – 193 (+3) одиниці.
Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Останні новини про втрати росіян
- Через брак ресурсів Росія кидає у бій мобілізованих. Вони зазнають шалених втрат не тільки на полі бою, але й на полігонах. Наприклад, в Ульяновську загарбники вмирають через п'янки.
- Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі переконаний, що реальні втрати окупантів значно перевищують 100 тисяч осіб.