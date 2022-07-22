Мінус 39 тисяч загарбників: втрати ворога станом на 22 липня
22 липня 2022 , 08:34Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
З 24 лютого українська армія знищила вже всього 39 тисяч ворогів. Лиша за добу ця кількість зросла на 150 осіб.
Актуальну інформацію оприлюднив український Генштаб. Цифри – уточнюватимуть через високу інтенсивність бойових дій.
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Втрати ворога в техніці
Наші ЗСУ ліквідовують не тільки особовий склад ворога, але й його техніку. Якщо вона залишається у робочому стані після бою, то стає трофейною і переходить до нас воювати проти окупантів. Отож, в техніці ворог втратив:
- танків 1704 одиниці;
- бойових броньованих машин – 3920, +8 одиниць за добу;
- артилерійських систем – 863, +4 одиниці за добу;
- РСЗВ / MLRS – 251 одиниця;
- засоби ППО – 113 одиниць;
- літаків – 221 одиниця;
- гелікоптерів – 188 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 713, +3 одиниці за добу;
- крилаті ракети – 167 одиниць;
- кораблі /катери – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2803, +22 одиниці;
- спеціальна техніка – 72 одиниці.
Генштаб також повідомив, що найбільших втрат за останню добу противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.
Втрати росії у війні з Україною
- Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький розповідав, що армія ворога зазнала значних втрат на війні в Україні. На жаль, поки що вони не є критичними для противника, адже у них великий мобілізаційний ресурс, але проблеми у військах окупанта лишаються.
- Водночас, за даними нашої розвідки, в росії люди вже не мають де ховати родичів. Все тому, що там на цвинтарях бронюють місця для солдатів, які загинули чи ще загинуть на війні в Україні. У Рязані, наприклад, місцевим мешканцям відмовляють у місцях на цвинтарі, бо ті вже заброньовані.
- За словами очільника Харківської ОВА, в тимчасово окупованому Куп'янську, морг переповнений тілами російських військових. Тимчасово окуповане місто Куп’янськ розташоване на Ізюмському напрямку, де російські загарбники постійно зазнають втрат.
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