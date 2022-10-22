Вже понад 67 тисяч ліквідованих окупантів: втрати ворога станом на 22 жовтня

Російська армія зазнає все більших втрат на полі бою в Україні. Станом на 22 жовтня ЗСУ ліквідували 67 070 російських військових.

За минулу добу Збройні Сили Україні ліквідували близько 320 російських військових. У Генштабі уточнили, що дані уточнюються, оскільки важко вести точний підрахунок під час активних бойових дій. Тож втрати особового складу окупантів можуть бути ще більшими.

Знищена техніка російських загарбників

Загалом від 24 лютого й станом на ранок 22 жовтня російські збройні сили у повномасштабній війні проти України втратили:

танків – 2 579,

бойових броньованих машин – 5 266,

артилерійських систем – 1 653,

РСЗВ – 373,

засоби ППО – 189,

літаків – 270,

гелікоптерів – 243,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 341,

крилаті ракети – 329,

кораблі та катери – 16,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 021,

спеціальна техніка – 148.

Втрати ворога за минулу добу

Минулої доби росіяни втратили щонайменше 6 танків, 8 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, 1 РЗСВ, 1 літак, 16 БпЛА, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 1 одиницю спеціальної техніки.



Втрати ворога 22 жовтня / Генштаб ЗСУ

У Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ

За минулу добу авіація Сил оборони завдала 16 ударів по окупантах. Підтверджено ураження 3 опорних пунктів, 10 районів зосередження озброєння та військової техніки та 3 позицій ЗРК ворога.

Ракетні війська та артилерія уразили 2 пункти управління, 14 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітний ракетний комплекс С-300 ворога, артилерію на вогневих позиціях та ще 5 важливих цілей.

Підрозділи ППО на різних напрямках збили ворожий літак Су-25 та один БпЛА типу "Орлан-10".

Цієї ночі на Миколаївщину збили 10 дронів-камікадзе, а на Кіровоградщині – 1. Вони атакували Південь України.

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