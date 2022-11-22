Ювілейна кількість росіян пішла за кораблем: втрати ворога станом на 22 листопада
22 листопада 2022 , 09:06Читать новость на русском
Українські військові ліквідували вже 85 тисяч російських окупантів. Лише за минулу добу, 21 листопада, вони відправили на "концерт Кобзона" 400 ворогів.
Чисельність російського війська зменшується кожного дня. Ворог втрачає не лише бійців, а й величезну кількість дорогої техніки.
Втрати ворога у техніці станом на 22 листопада
- Танків – 2895 (+3);
- бойових броньованих машин – 5827 (+5);
- артилерійських систем – 1882 (+12);
- РСЗВ – 395 (+2);
- засобів ППО – 209 (+0);
- літаків – 278 (+0);
- гелікоптерів – 261 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0);
- крилатих ракет – 480 (+0);
- кораблів /катерів – 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4393 (+15);
- спеціальної техніки – 161 (+0).
Свіжі дані про втрати ворога / Інфографіка зі сторінки Генштабу Збройних Сил
Колосальні втрати ворога
- РосЗМІ повідомили про загибель російського "бойового попа" РПЦ – Алєксандра Циганова. Він не хотів спокійно сидіти в своїй церкві в Пскові, а відправився на війну в Україну. Ба більше, він поїхав благословляти вбивць як "військовий священник" 76 десантно-штурмової дивізії ВДВ.
- The Guardian повідомило, що влітку в тимчасово окупованому Херсоні росіяни на сміттєзвалищі спалювали тіла своїх "товаріщів". Про це розповіли місцеві жителі.
- У мережі повідомили про ліквідацію кадирівця Саїда Закаєва. Він у 2014 році знущався з активістки Ірини Довгань в тимчасово окупованому Донецьку. Ймовірно, вбили ще у жовтні 2022 року. Проте обставини загибелі наразі не відомі.
Важливо Мінус ще одна ворожа військова база: поблизу окупованого Мелітополя "було гучно"
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