Ще 1110 окупантів і понад 90 одиниць техніки: втрати ворога на 22 червня

22 червня 2024, 08:22
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Окупаційне військо продовжує зазнавати величезних втрат на фронті в особовому складі й техніці. ЗСУ за минулу добу знищили ще 1110 загарбників.

Таким чином ворог загалом втратив осіб особового складу. Також внаслідок успішних дій Сил оборони у ворога ще "мінус" тисячі одиниць важливої для них техніки та зброї.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 533090(+1110) осіб,
  • танків – 8009(+8);
  • бойових броньованих машин – 15383(+11);
  • артилерійських систем – 14188(+28);
  • РСЗВ – 1106(+0);
  • засобів ППО – 861(+0);
  • літаків – 359(+0);
  • гелікоптерів – 326(+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 11305(+15);
  • крилатих ракет – 2302(+4);
  • кораблів/катерів – 28(+0);
  • підводних човнів – 1(+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19204(+23);
  • спеціальної техніки – 2369(+2).


Втрати ворога на 22 червня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Автор: Ірина Марціяш