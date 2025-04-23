23 квітня, 07:32
1210 окупантів та понад 400 одиниць техніки й озброєння: втрати Росії станом на 23 квітня
Основні тези
- ЗСУ ліквідували 1210 російських окупантів за останню добу, а загальні втрати Росії складають понад 944 тисячі бійців.
- Росія втратила значну кількість техніки, включаючи 10 691 танк, 22 307 бойових броньованих машин та 33 526 БпЛА від початку повномасштабного вторгнення.
Росія невпинно втрачає на фронті в Україні живу силу та військову техніку. За останню добу ЗСУ ліквідували ще 1210 окупантів.
Загалом російські війська уже зменшилися на понад 944 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати Росії на 23 квітня
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:
- особового складу – близько 944 270 (+1210),
- танків – 10 691 (+8),
- бойових броньованих машин – 22 307 (+11),
- артилерійських систем – 26 774 (+85),
- РСЗВ – 1 368 (+1),
- засобів ППО – 1 141 (+1),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 33 526 (+138),
- крилатих ракет – 3 148 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 45 621 (+163),
- спеціальної техніки – 3 860 (+1).
Втрати ворога на 23 квітня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ