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24 Канал Новини України 1210 окупантів та понад 400 одиниць техніки й озброєння: втрати Росії станом на 23 квітня
23 квітня, 07:32
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1210 окупантів та понад 400 одиниць техніки й озброєння: втрати Росії станом на 23 квітня

Софія Рожик
Основні тези
  • ЗСУ ліквідували 1210 російських окупантів за останню добу, а загальні втрати Росії складають понад 944 тисячі бійців.
  • Росія втратила значну кількість техніки, включаючи 10 691 танк, 22 307 бойових броньованих машин та 33 526 БпЛА від початку повномасштабного вторгнення.

Росія невпинно втрачає на фронті в Україні живу силу та військову техніку. За останню добу ЗСУ ліквідували ще 1210 окупантів.

Загалом російські війська уже зменшилися на понад 944 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати Росії на 23 квітня

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила:

  • особового складу – близько 944 270 (+1210),
  • танків – 10 691 (+8),
  • бойових броньованих машин – 22 307 (+11),
  • артилерійських систем – 26 774 (+85),
  • РСЗВ – 1 368 (+1),
  • засобів ППО – 1 141 (+1),
  • літаків – 370 (+0),
  • гелікоптерів – 335 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 33 526 (+138),
  • крилатих ракет – 3 148 (+0),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 45 621 (+163),
  • спеціальної техніки – 3 860 (+1).


Втрати ворога на 23 квітня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ