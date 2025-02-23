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24 Канал Новини України Мінус 1180 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 23 лютого
23 лютого, 07:28
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Мінус 1180 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 23 лютого

Ірина Марціяш
Основні тези
  • За минулу добу російська армія втратила 1180 військових.
  • Від початку вторгнення ворог втратив близько 867180 солдатів та значну кількість техніки, включаючи 10168 танків і 21151 бойову броньовану машину.

Ворог продовжує зазнавати втрат на фронті в особовому складі. Так, за минулу добу втрати російської армії склали 1180 окупантів.

Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 867180 (+1180) осіб,
  • танків – 10168 (+7);
  • бойових броньованих машин – 21151 (+12);
  • артилерійських систем – 23582 (+54);
  • РСЗВ – 1296 (+1);
  • засобів ППО – 1081 (+1);
  • літаків – 370 (+0);
  • гелікоптерів – 331 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 26428 (+117);
  • крилатих ракет – 3064 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 38334 (+91);
  • спеціальної техніки – 3757 (+3).


Втрати ворога на 23 лютого 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ