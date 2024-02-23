ЗСУ ліквідували 1000 окупантів та 170 одиниць техніки: колосальні втрати ворога на 23 лютого

Українські захисники продовжують давати відсіч окупантам, завдаючи їм чималих втрат. Так, лише протягом минулої доби було ліквідовано 1000 окупантів.

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія вже втратила 408 240 особового складу. Окрім того, ЗСУ перетворили на брухт тисячі одиниць ворожої техніки.

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Актуальна статистика втрат ворога

За майже 2 роки повномасштабної війни Росія втратила:

особового складу – близько 408 240 (+1000) осіб,

танків – 6 526 (+3),

бойових броньованих машин – 12 410 (+37),

артилерійських систем – 9 916 (+49),

РСЗВ – 999 (+2),

засоби ППО – 682 (+2),

літаків – 339 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 628 (+32),

крилаті ракети – 1 903 (+0),

кораблі /катери – 25 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 960 (+36),

спеціальна техніка – 1 575 (+9).



Втрати ворога станом на 23 лютого 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Окрім того, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 3 зенітних ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ також уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Під ударом ЗСУ опинилися й 1 логістичний хаб ворога, а також наземна станція управління БпЛА.

Українські захисники потопили 13 російських кораблів

СтратКом ЗСУ опублікував мапу, на якій позначив приблизні місця знищення російських кораблів. На карті видно, що знищено 13 російських кораблів, ще 22 – "поранено". Одним з останніх знищених російських суден є великий десантний корабель "Цезар Куніков", який відправили на дно Чорного моря 14 лютого 2024 року.

Чорне море перетворилося на кладовище для російського флоту,

– мовиться у дописі.

Зокрема на карті позначені знищені великі десантні кораблі, крейсер "Москва", десантні та патрульні катери й інші судна російського флоту. До слова, від початку повномасштабного вторгнення українські захисники вже вивели з ладу близько 33% бойових кораблів Чорноморського флоту Росії.