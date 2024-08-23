Мінус 1190 загарбників та майже 170 одиниць різної техніки: втрати ворога 23 серпня

23 серпня 2024, 07:48
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Автор: Ірина Марціяш

Джерело:

Генштаб ЗСУ

Ворог продовжує зазнавати величезних втрат на фронті в особовому складі й техніці. Так, за минулу добу втрати російської армії у особовому складі склали 1190 окупантів.

Таким чином загальні бойові втрати ворога сягнули вже понад 600 тисяч осіб. Крім цього, внаслідок успішних дій ЗСУ у противника є ще втрати серед важливої для них техніки та зброї.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 605330 (+1190) осіб,
  • танків – 8533 (+4);
  • бойових броньованих машин – 16599 (+32);
  • артилерійських систем – 17307 (+45);
  • РСЗВ – 1167 (+1);
  • засобів ППО – 932 (+1);
  • літаків – 367 (+0);
  • гелікоптерів – 328 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14025 (+27);
  • крилатих ракет – 2442 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23329 (+49);
  • спеціальної техніки – 2910 (+6).


Втрати ворога на 23 серпня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ