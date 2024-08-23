Мінус 1190 загарбників та майже 170 одиниць різної техніки: втрати ворога 23 серпня
23 серпня 2024, 07:48Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Ворог продовжує зазнавати величезних втрат на фронті в особовому складі й техніці. Так, за минулу добу втрати російської армії у особовому складі склали 1190 окупантів.
Таким чином загальні бойові втрати ворога сягнули вже понад 600 тисяч осіб. Крім цього, внаслідок успішних дій ЗСУ у противника є ще втрати серед важливої для них техніки та зброї.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 605330 (+1190) осіб,
- танків – 8533 (+4);
- бойових броньованих машин – 16599 (+32);
- артилерійських систем – 17307 (+45);
- РСЗВ – 1167 (+1);
- засобів ППО – 932 (+1);
- літаків – 367 (+0);
- гелікоптерів – 328 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 14025 (+27);
- крилатих ракет – 2442 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23329 (+49);
- спеціальної техніки – 2910 (+6).