23 січня 2025, 07:25
Знищено 1 340 окупантів і 223 одиниці техніки: втрати ворога на 23 січня
Росія продовжує втрачати щодня втрачати тисячі своїх солдатів у спробах захопити дедалі більше українських територій. За минулу добу українські захисники ліквідували 1 340 окупантів.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Крім того, Сили оборони знищили 223 одиниці техніки й озброєння росіян.
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Які втрати у Росії станом на 23 січня
З 24 лютого 2022 року по 23 січня 2025 року російська армія втратила:
- особового складу – близько 825 320 (+1 340) осіб,
- танків – 9 850 (+6),
- бойових броньованих машин – 20 497 (+12),
- артилерійських систем – 22 256(+62),
- РСЗВ – 1 262 (+0),
- засобів ППО – 1 050 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 23 111 (+72),
- крилатих ракет – 3 051 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34 905 (+68),
- спеціальної техніки – 3 714 (+3).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ