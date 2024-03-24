Понад 200 одиниць техніки та 990 окупантів: колосальні втрати ворога на 24 березня

Українські захисники продовжують давати відсіч окупантам, завдаючи їм чималих втрат. Так, лише протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 990 окупантів.

Російська армія втрачає не лише особовий склад, а й техніку. За понад 2 роки повномасштабної війни ворог втратив тисячі одиниць техніки.

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Актуальні втрати ворога

Від 24 лютого 2022 року російська армія вже втратила:

особового складу – близько 436 750 (+990) осіб,

танків – 6876 (+24),

бойових броньованих машин – 13 158 (+28),

артилерійських систем – 10 855 (+44),

РСЗВ – 1018 (+0),

засоби ППО – 723 (+0),

літаків – 347 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8 510 (+47),

крилатих ракет – 1 992 (+0),

кораблів /катерів – 26 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 14 407 (+63),

спеціальної техніки – 1 778 (+10).



Актуальна статистика втрат ворога станом на 24 березня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони також завдала ударів по 10 районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та одному складу противника.

Окрім того, підрозділи ракетних військ уразили 1 район зосередження особового складу, 4 пункти управління, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 артилерійський засіб, 1 станцію РЕБ та 1 радіолокаційну станцію окупантів.

Скільки окупантів ліквідували російські добровольці

Російські добровольці з легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого батальйону та Сибірського батальйону вже другий тиждень проводять рейд на території Бєлгородської та Курської областей. За цей час вони завдали путінській армії чималих втрат.

Так, ліквідували вже понад 1500 осіб, з яких 651 вбитий, а ще майже 1000 – зазнали поранень. Окрім того, добровольці також нищать російську техніку – за понад тиждень Росія в Бєлгородщині та Курщині втратила 121 одиницю техніки, а ще близько 50 – було підбито.

Водночас окупанти продовжують завдавати авіаударів по власній території. За підрахунками добровольців, від початку рейду Росія вже скинула 323 бомби на територіях Бєлгородської та Курської областей.