Понад 1100 окупантів, 54 автоцистерни й авто, сотні одиниць техніки: втрати ворога 24 серпня

Ворог не полишає спроб захопити Україну, попри операцію ЗСУ в Курській області Росії. Тож українські військові щодня знищують окупантів.

Тільки за останню добу росіяни втратили на території України 1 160 одиниць особового складу. З 24 лютого 2022 року втрати ворога сягнули 606 490 солдатів.

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Що відомо про втрати росіян у техніці

танків – 8542 (+9);

бойових броньованих машин – 16620 (+21);

артилерійських систем – 17349 (+42);

РСЗВ – 1169 (+2);

засоби ППО – 935 (+3);

літаків – 367 (+0);

гелікоптерів – 328 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14064 (+39);

крилаті ракети – 2444 (+2);

кораблі /катери – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 23 383 (+54);

спеціальна техніка – 2911 (+1).



Втрати ворога 24 серпня 2024 року

До речі, російська армія зазнала втрат на Харківщині. Зокрема, бійці Третьої штурмової бригади розповіли, що в результаті їхньої наступальної операції вдалось захопити батальйонну смугу оборони 20 армії Росії, знищивши багато ворожих сил та техніки.

Наші бійці під час наступу на Харківщині знищили:

не менше ніж 18 артилерійських установок;

до 300 осіб піхотинців, які займали батальйону смугу відповідальності. Також є полонені.

Також Третя окрема штурмова бригада знищила понад 30 ворожих безпілотників.