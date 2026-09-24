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24 Канал Новини світу Мінус понад 1 500 солдатів та гора спаленої техніки: втрати Росії на 24 вересня
24 вересня, 06:30
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Оновлено - 06:31, 24 вересня

Мінус понад 1 500 солдатів та гора спаленої техніки: втрати Росії на 24 вересня

Данило Жоров

Збройні Сили України щодня працюють над знищенням окупантів та їхньої військової техніки. За минулу добу вдалось ліквідувати 1 540 російських солдатів.

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 1,5 мільйона своїх військовослужбовців. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

За даними Генштабу, з 24 лютого 2022 року українські оборонці знищили:

  • особового складу – близько 1 523 980 (+1 540) осіб;
  • танків – 12 367 (+0);
  • бойових броньованих машин – 25 402 (+15);
  • артилерійських систем – 50 240 (+24);
  • РСЗВ – 2 154 (+2);
  • засобів ППО – 1 669 (+4);
  • літаків – 442 (+0);
  • гелікоптерів – 356 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 531 352 (+792);
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 727 (+4);
  • кораблів/катерів – 35 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 152 782 (+229);
  • спеціальної техніки – 4 740 (+3);
  • крилатих ракет – 5 111 (+0).


Втрати Росії / Інфографіка Генштабу

Володимир Зеленський в ООН розповів, що за перші 8 місяців 2026 країна-агресорка втратила 248 964 військових убитими та тяжко пораненими. Президент наголосив на тому, що Україна має підтвердження кожної з цих втрат. 

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