24 вересня, 06:30
Оновлено - 06:31, 24 вересня
Мінус понад 1 500 солдатів та гора спаленої техніки: втрати Росії на 24 вересня
Збройні Сили України щодня працюють над знищенням окупантів та їхньої військової техніки. За минулу добу вдалось ліквідувати 1 540 російських солдатів.
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 1,5 мільйона своїх військовослужбовців. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії?
За даними Генштабу, з 24 лютого 2022 року українські оборонці знищили:
- особового складу – близько 1 523 980 (+1 540) осіб;
- танків – 12 367 (+0);
- бойових броньованих машин – 25 402 (+15);
- артилерійських систем – 50 240 (+24);
- РСЗВ – 2 154 (+2);
- засобів ППО – 1 669 (+4);
- літаків – 442 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 531 352 (+792);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 727 (+4);
- кораблів/катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 152 782 (+229);
- спеціальної техніки – 4 740 (+3);
- крилатих ракет – 5 111 (+0).
Втрати Росії / Інфографіка Генштабу
Володимир Зеленський в ООН розповів, що за перші 8 місяців 2026 країна-агресорка втратила 248 964 військових убитими та тяжко пораненими. Президент наголосив на тому, що Україна має підтвердження кожної з цих втрат.