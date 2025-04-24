24 квітня, 07:20
Мінус ще понад 1000 окупантів і сотні одиниць техніки: втрати ворога на 24 квітня
Основні тези
- Протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1060 російських окупантів.
- Загальні втрати Росії включають 945 330 осіб, 10 694 танків, 22 312 бойових броньованих машин та іншу техніку.
Російська армія продовжує зазнавати серйозних втрат на полі бою. Так, протягом минулої доби ЗСУ ліквідували ще 1060 окупантів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:
- особового складу – близько 945 330 (+1060) осіб,
- танків – 10 694 (+3),
- бойових броньованих машин – 22 312 (+5),
- артилерійських систем – 26 823 (+49),
- РСЗВ – 1 369 (+1),
- засоби ППО – 1 141 (+0),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 33 660 (+134),
- крилаті ракети – 3 148 (+0),
- кораблі / катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 45 755 (+134),
- спеціальна техніка – 3 860 (+0).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, раніше ЗСУ завдали ворогу відчутних втрат у Часовому Ярі. Сили оборони уразили протитанковий ракетний комплекс "Корнет"; камеру дальнього спостереження; портативну станцію наземної розвідки "Кредо-М1"; антени та комунікаційне обладнання; укриття разом з особовим складом.