Сили оборони ліквідували 1200 росіян і 21 артилерійську систему: втрати ворога на 24 червня
- За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати росіян – близько 1 013 700 осіб; за останню добу ліквідовано 1 200 окупантів.
- Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив 10 966 танків, 22 879 ББМ, 29 511 артилерійську систему тощо.
Сили оборони продовжують давати відсіч російським загарбникам. Лише за минулу добу, 23 червня, захисники ліквідували ще 1 200 окупантів.
Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 1 013 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Які втрати Росії на 24 червня
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:
- особового складу – близько 1 013 700 (+1 200),
- танків – 10 966 (+1),
- бойових броньованих машин – 22 879 (+7),
- артилерійських систем – 29 511 (+21),
- РСЗВ – 1 424 (+1),
- засобів ППО – 1 188 (+0),
- літаків – 416 (+0),
- гелікоптерів – 337 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 41 915 (+198),
- крилатих ракет – 3 388 (+12),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52 961 (+100),
- спеціальної техніки – 3 920 (+0).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, 23 червня один із найефективніших підрозділів серед Сил оборони – Центр спеціальних операцій "А" СБУ – святкував 31-річчя. На його рахунку "відмінусовано" ворожої техніки на понад 5,5 мільярда доларів США.
Станом на 20 червня бійці підрозділу вразили 1610 танків, 2878 ББМ, 229 РСЗВ, 2655 артилерійських систем, 329 систем ППО тощо.