Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують активно рости. За попередню добу українські військові знищили ще 2 091 окупантів.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 643 580 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії

З початку повномасштабного вторгнення станом на 25 листопада 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 643 580 (+2 091) осіб;

танків – 12 507 (+14);

бойових броньованих машин – 25 974 (+22);

артилерійських систем – 52 801 (+15);

РСЗВ – 2 301 (+0);

засобів ППО – 1 769 (+0);

літаків – 452 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 620 013 (+597);

наземних робототехнічних комплексів – 3 220 (+3);

кораблів / катерів – 36 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 179 599 (+515);

спеціальної техніки – 4 937 (+5);

крилатих ракет – 5 278 (+0).

Втрати Росії у війні / Генштаб ЗСУ

До слова, від початку 2026 року російська армія втратила понад 400 тисяч військових. Це найбільший показник за весь час повномасштабної війни та більше, ніж втрати противника за весь 2024 рік.