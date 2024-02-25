"Мінус" 810 окупантів, танки та артсистеми: втрати ворога на 25 лютого

Росія 2 роки тому почала повномасштабну війну проти України й відтоді зазнала суттєвих втрат. Лише протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 810 окупантів та десятки одиниць техніки.

Від 24 лютого 2022 року російська армія вже втратила 409 820 особового складу. Втрати ворога можуть бути й більшими, адже підрахувати точну кількість ліквідованих окупантів дуже складно в умовах активних бойових дій.

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Актуальна статистика втрат

За 2 роки повномасштабної війни Росія втратила:

особового складу – близько 409 820 (+810) осіб,

танків – 6 542 (+8),

бойових броньованих машин – 12 441 (+16),

артилерійських систем – 9 981 (+29),

РСЗВ – 999 (+0),

засоби ППО – 684 (+0),

літаків – 340 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 681 (+22),

крилаті ракети – 1 907 (+2),

кораблі /катери – 25 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 13 011 (+23),

спеціальна техніка – 1 578 (+2).



Втрати ворога на 25 лютого 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Протягом доби Сили оборони завдали ударів по 15 районах зосередження особового складу противника. Також наші захисники знищили 1 РЛС та 4 розвідувальні безпілотники ворога.

Росія за 2 роки війни втратила усі сили, які мала до 24 лютого 2022 року

У розвідці Великої Британії заявили, що за 2 роки війни Росія втратила усі сили, що мала до повномасштабного вторгнення. Також окупанти зазнали шалених втрат у техніці.

Так, за даними британської розвідки, Росія втратила понад 2700 танків, 5 тисяч БМП та БТР, а вбито і поранено було близько 350 тисяч військовослужбовців. Разом з тим, до повномасштабного вторгнення у Кремлі підготувати приблизно 130 батальйонних тактичних груп, до складу яких, ймовірно, входило близько 1300 танків, понад 5 тисяч бойових машин піхоти (БМП) і бронетранспортерів (БТР) та щонайменше 100 тисяч осіб особового складу.

Російські війська в Україні зараз більші за чисельністю, ніж на початку (повномасштабної) війни. Вони здатні продовжувати атаки вздовж лінії фронту та застосовувати стратегію виснаження українських сил,

– мовиться у зведенні.

Шалені втрати ворог зміг компенсувати за допомогою мобілізації та вербування.